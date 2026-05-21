Superblitzer wechselt nach Zwischenstopps einfach die Straßenseite

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Der Superblitzer steht nun in Dresden am Zelleschen Weg, wo derselbe Blitzer auf der anderen Straßenseite schon vor Kurzem Raser blitzte.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Gerade noch hat der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-159" an der Ammonstraße Wache gehalten, nun hat sich der Enforcement Trailer einen neuen Platz in Dresden gesucht. Auf dem Gelände der Technischen Universität ist der Blitzer jetzt zu finden.

Am Zelleschen Weg hat der Blitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-159" einen neuen, aber zugleich auch alten Standort bezogen.
Am Zelleschen Weg hat der Blitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-159" einen neuen, aber zugleich auch alten Standort bezogen.  © TAG24

Seit Donnerstag befindet sich dieser Superblitzer am Zelleschen Weg, kurz nach der Einmündung zur Max-Liebermann-Straße.

Stadteinwärts blitzt das Gerät die Autofahrer, die sich nicht ans Tempolimit von 50 Stundenkilometern halten.

Dazu wurde das Blitzerungetüm hinter einer Werbetafel versteckt.

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Wie TAG24 vor Ort erlebte, erwischte die Radarfalle an Ort und Stelle direkt einige Verkehrssünder.

Dass es sich am Zelleschen Weg lohnt, hat der Blitzer bereits vor wenigen Wochen erfahren, als er auf der gegenüberliegenden Straßenseite Ausschau nach Rasern hielt.

Aus der Ferne sieht man den Blitzeranhänger nicht gleich, weil er sich hinter einer Werbetafel versteckt.
Aus der Ferne sieht man den Blitzeranhänger nicht gleich, weil er sich hinter einer Werbetafel versteckt.  © TAG24
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Seit vergangener Woche hat die Stadt Dresden noch einen dritten Blitzeranhänger im Einsatz.

Dieser befindet sich auf der Grundstraße, wird sicher auch in den nächsten Tagen ein neues Betätigungsfeld erhalten.

Titelfoto: TAG24

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