Ticketverkauf für Länderspiel der DFB-Frauen in Dresden gestartet

Dresden - Während Dynamo Dresden im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion um den Klassenerhalt kämpft, wollen die DFB-Frauen am 3. März den Grundstein für eine erfolgreiche WM-Qualifikation legen.

Am 3. März statten die DFB-Frauen Dresden einen Besuch ab. © Sebastian Gollnow/dpa

Denn dann trifft die Elf von Bundestrainer Christian Wück (52), dessen Vertrag diese Woche erst bis 2029 verlängert wurde, auf Slowenien.

Seit Freitag läuft der Vorverkauf für das Spiel, das um 17.45 Uhr angepfiffen wird. Die ARD überträgt das Match live.

Tickets gibt's ab 10 Euro. Für jedes verkaufte fließen 20 Cent an die DFB-Stiftung Sepp Herberger.