Dresdner mit beeindruckender DDR-Werbefiguren-Sammlung im Elbepark: Na, erkennt Ihr sie alle?

Dresden - Premiere für den Dresdner Sammler Torsten Meisel (60). Zum ersten Mal werden seine DDR-Werbefiguren ausgestellt. Ab 23. April sind rund 250 Figuren seiner über 900 Exemplare umfassenden Sammlung für zehn Tage im Elbepark zu sehen. Darunter auch viele Maskottchen aus den Volkseigenen Betrieben (VEB) in und um Dresden.

Sammler Torsten Meisel (60) inmitten seiner umfangreichen Sammlung. In den Händen hält er den Minol-Pirol und das Leipziger Messemännchen. © Holm Helis

"Ich freue mich riesig, meine Schätze zu zeigen. Ich wähle gerade aus und verpacke, was ich in den 19 Vitrinen platzieren werde", sagt Meisel stolz. "Ich denke, dass die Dresdner viele Figuren wiedererkennen."

Wie zum Beispiel Kundi aus dem Hygiene-Museum, das Dixieland-Nilpferd, den rasenden Reporter von der Sächsischen Zeitung oder den Zahnpasta-Putzi vom VEB Elbe-Chemie.

"Doch es gibt auch weniger bekannte Figuren, die für Aha-Effekte sorgen dürften", verspricht Meisel.

"Reifen-Pit" vom Reifenhersteller-Kombinat Pneumant mit Werken in Heidenau und Dresden gehört dazu. Ab 1961 engagierte sich der Betrieb sogar im Motorsport. In Spitzenzeiten arbeiteten 11.000 Mitarbeiter in den Werken, 1983 exportierte das Kombinat Reifen im Wert von 230 Millionen Valuta-Mark.

Nahezu unbekannt ist auch das Maskottchen des 1967 eröffneten Hotels Gewandhaus. Der Page in roter Livree wurde - nur mit anderer Beschriftung auf der Kopfbedeckung - auch für Hotels in Rostock und Erfurt verwendet.