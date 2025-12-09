Er schnürt den Vögeln die Beinchen zusammen: Tierschützer jagen fiesen Tauben-Killer

Im Dresdner Westen machen Tierschützer Jagd auf einen widerlichen Taubenhasser.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Im Dresdner Westen machen Tierschützer Jagd auf einen widerlichen Taubenhasser. Er tötet die Vögel auf bestialische Weise, indem er sie fängt und ihnen die Füße zusammenbindet. Die Tiere sind damit extrem eingeschränkt, verenden teils jämmerlich ...

Vorsitzende der Stadttauben-Initiative Marta Broll hofft, dass der Tierquäler schnell gefasst wird. © Eric Münch "Wir finden Tauben, wo die Schnüre bereits schwarz sind. Bei anderen sind sie noch rosa, da ist der Knoten also frisch", erklärt Taubenschützerin Marta Broll (43). Das Perfide: "Unentdeckt sterben die Beine der Tiere langsam ab." Darum sind die Tierschützer aktuell wöchentlich rund um den Amalie-Dietrich-Platz (Gorbitz) im Einsatz. Erst zwölf Tauben konnten sie befreien. Wie viele es tatsächlich sind, wissen sie nicht. Auch den Stoff konnten sie noch nicht identifizieren: "Es ist wie Nylon", mutmaßt Taubenretterin Broll. Dresden Lagerfeuer, der knisternd-heiße Spaß im Herbst: Mit diesen Tipps wird das Erlebnis perfekt Klar ist, dass es sich immer um denselben Stoff und einen ähnlichen Knoten handelt.

Am Amalie-Dietrich-Platz versammeln sich viele Stadttauben in der Hoffnung auf etwas zum Fressen. © Eric Münch

Für die Stadttauben-Initiative wäre in Gorbitz ein Taubenschlag die einzige Möglichkeit, die Tiere zu schützen und die Population zu minimieren. © imago/C3 Pictures

Ein Kopfgeld wurde auf den Tierquäler ausgesetzt