Kirchliche Friedhöfe schlagen Alarm: Ihnen gehen die Toten aus

Dresden - Rissige Mauern, umgekippte Grabmäler und provisorische Bauzäune verschandeln seit Jahren Dresdner Friedhöfe, wie etwa auf dem Neuen Annenfriedhof an der Kesselsdorfer Straße (Löbtau). Nun warnen dort rote Banner vor einem Friedhofssterben.

Friedhofs-Verwalterin Lara Schink (35) macht ihre Sorge öffentlich. Die derzeitigen Probleme betreffen ihrer Meinung nach konfessionelle wie kommunale Friedhöfe gleichermaßen. © Ove Landgraf

Friedhofsverwalterin Lara Schink (35) macht ein strukturelles Finanzproblem dafür verantwortlich. Sinkende Bestattungszahlen auf den evangelischen Friedhöfen treffen auf gleichbleibende Pflegekosten und steigenden Sanierungsbedarf.

Ausbaden müssen das vor allem Angehörige. "Wir mussten das zweite Jahr in Folge die Gebühren erhöhen. Jetzt sind es 300 bis 400 Euro mehr", so Schink. So kosten eine Urnenstelle nun 1715 Euro und ein Sarggrab 2630 Euro.

Viele weichen deshalb von kirchlichen auf kommunale Friedhöfe aus. Ein Teufelskreis: "Sie können günstiger sein, da dort mehr bestattet wird." Auch Wald- und Anonymbestattungen werden immer beliebter.

Die Zahlen sind eindeutig: Im Jahr 1875 noch für rund 40.000 Erdgrablager eingeweiht, sind es heute nur noch etwa 6000. Dennoch müssen Wege, Mauern und Denkmäler erhalten werden: "Wir sind am Limit", betont Verwalterin Schink.