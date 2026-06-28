Trotz Rekord-Hitze: Elbhangfest wurde am Abend richtig voll
Dresden - Kein hitzefrei! Trotz Rekordtemperaturen ließen sich die Dresdner am Wochenende ihr Elbhangfest nicht vermiesen.
Eingecremt und gut behütet oder beschirmt genossen sie die Kultur- und Händlerangebote zwischen Loschwitz und Pillnitz.
"Mit sinkender Sonne kamen die Besucher in Strömen. Ab 18, 19 Uhr wurde es wirklich voll", so Festsprecher Holger Friebel (63). "Einige Veranstaltungen mussten zwar abgesagt werden, andere konnten wir in die Abendstunden verlegen. Aber die Mühe hat sich angesichts der Besucher gelohnt."
Konsequenz für 2027: "Wir werden künftig bei der Programmgestaltung Wettersituationen wie die diesjährige berücksichtigen. Vielleicht müssen wir eine spanische Siesta einplanen", so Friebel.
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Das Motto für 2027 steht schon fest: "Eines Freundes Freund zu sein" ist der Gastfreundschaft des Ehepaars Körner gegenüber Friedrich Schiller gewidmet.
Titelfoto: Ove Landgraf