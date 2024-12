Tüten voller Leckereien: Dresdner Feuerwehrmänner seilen sich für Kinder ab

"Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, bereits zum dritten Mal an der Aktion teilzunehmen und den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen", so Klahre. Die Initiative ist Teil einer deutschlandweiten Aktion der Höhenrettungstruppen der Feuerwehren. Auch in diesem Jahr werden sich Kameraden aus über 50 Städten an dem Projekt zum Nikolaustag beteiligen.