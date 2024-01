Überraschende Empfehlung: Von diesem Reiseziel in Sachsen schwärmt man in New York

Die New York Times empfiehlt die Landeshauptstadt als Reiseziel für das Jahr 2024.

Die bekannte Zeitung "New York Times" selbst kürte nämlich jetzt die sächsische Landeshauptstadt als eines der Topziele im Jahr 2024.

Auf der Rangliste "52 Places to Go in 2024" (übersetzt: "52 Orte, die man 2024 besuchen sollte") findet man auch Dresden. Zwar landet die Stadt an der Elbe nur auf Platz 50, trotzdem ist es eine große Ehre, überhaupt in der berühmten Tageszeitung aufzutauchen.

Die sächsische Metropole wird in der Rangliste vor allem für seine "romantische Landschaften" und seine "avantgardistische Schatzkammer" gelobt.

"Dresden wurde 1945 durch die alliierten Brandbomben beinahe dem Erdboden gleichgemacht und befindet sich seit Jahrzehnten im Wiederaufbau", liest man in der Beschreibung des 50. Ranglisten-Platz.