Dresden feiert Star-Maler Caspar David Friedrich das ganze Jahr 2024

Meister der träumerisch-romantischen Gefühle - und doch selbst melancholisch: Kultmaler Caspar David Friedrich zeigt auf diesem Portrait von 1810 seine traurige, von düsteren Gedanken queälte Seite seines Wesens, obwohl er da bereits große Erfolge feierte. © wikipedia

Vom Tattoo bis zur Friedhofsführung begeht die Stadt das Jubiläum. Vermutlich hätte der Hype um seine Person dem kauzigen, menschenscheuen und zeitweilig schwer depressiven Maler gar nicht gefallen.



Mehr als 40 Jahre verbrachte der gebürtige Greifswalder in Dresden. Hier entstanden seine Hauptwerke. Er schloss Freundschaften mit den Künstlern Carl Gustav Carus, Christian Clausen Dahl und Gerhard von Kügelgen, der übrigens von einem Raubmörder erschlagen wurde.

Hier plagte ihn auch immer wieder das Heimweh nach der Küste, weshalb er seinen Wohnsitz (An der Elbe 33, am heutigen Terrassenufer) am Wasser wählte. Wohl kaum ein Maler hat so polarisiert. Adolf Hitler entdeckte in ihm die urdeutsche Seele, Walt Disney inspirierten Friedrichs Landschaften für seinen "Bambi"-Film.