Nach 55 Jahren! Jubiläums-Braut steigt noch einmal ins Hochzeitskleid

Magdaliese schwelgt zwei Stunden in Brautkleidern, lässt sich nach einem Gläschen Prosecco von Uwe beraten, dreht sich überglücklich in einem Corsagenkleid "Sedna" (2449 Euro) aus champagnerfarbenem Satin vorm Spiegel.

Bernd holt ein Hochzeitsfoto aus der Tasche. "Wir haben am 27. Juni 1970 in Hartenrod in Südhessen geheiratet, mit 45 Gästen." Heute lebt das unternehmungslustige Paar in der Oranienstadt Dillenburg, an der Deutschen Fachwerkstraße.

Den nächsten Hochzeitstag wollen sie übrigens mit einer Wildwasserfahrt auf dem Floß in Montenegro auf dem Balkan feiern ...