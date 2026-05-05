30 Verletzte bei Unfall zwischen Straßenbahn und Bus: Polizei schätzt Schaden auf 100.000 Euro
Von Anne-Sophie Mielke, Jakob Anders
Cotta - Eine Straßenbahn und ein Linienbus sind am Dienstagmorgen in Dresden-Briesnitz zusammengestoßen. 30 Personen wurden verletzt! Die Bergungsmaßnahmen der Tram dauern noch an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Warthaer Straße/Cossebauder Straße/Cossebauder Straße nahe der Haltestelle "Cossebauder Straße".
Ein 54-jähriger Tramfahrer der Linie 12 war von der Cossebauder Straße nach links auf die Warthaer Straße abgebogen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Bus der Linie 68, dessen 63-jähriger Fahrer von der Warthaer Straße auf die Hamburger Straße Richtung Innenstadt fahren wollte.
Infolge des heftigen Zusammenstoßes entgleiste die Tram in der Kurve.
Die Fahrgäste wurden durch den Aufprall sowohl im Bus als auch in der Bahn umhergeschleudert. Dabei verletzten sich 30 Personen (Stand 11.40 Uhr). Darunter auch die beiden Fahrzeugführer, die zudem psychologisch betreut wurden. Fünf Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen 25 Leicht-Verletzten wurden vor Ort versorgt und konnten den Unfallort anschließend selbstständig verlassen.
"Über die Unfallursache kann man bisher nur spekulieren. Das müssen wir erst mal auswerten", so DVB-Sprecher Christian Schmidt (48). Es entstand ein Schaden von knapp 100.000 Euro.
Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/ 483 22 33 entgegengenommen.
Personenrettung abgeschlossen: Bahn soll wieder eingegleist werden
Sowohl der Bus als auch die Bahn seien "im straßengebundenen Verkehr" unterwegs gewesen, hätten somit die Lichtsignale der installierten Baustellen-Ampel beachten müssen: "Die Ampel funktioniert", versichert Schmidt an der Unfallstelle.
In der Straßenbahn befand sich laut TAG24-Informationen auch eine Kita-Gruppe. Unter den Kindern gebe es aber glücklicherweise keine Verletzten.
Vor Ort waren 90 Rettungskräfte im Einsatz. Es wurde ein "MANV", also ein Massenanfall von Verletzten, ausgelöst und zusätzliche Kräfte hinzugezogen.
Kurz vor 11 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr im Bereich der Personenrettung weitestgehend abgeschlossen. Jetzt würden die Arbeiten zum Eingleisen der Tram beginnen, teilte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre auf Threads mit. Dafür wird das Fahrzeug mithilfe von hydraulischen Geräten und einer Verschiebebrücke angehoben und zurück ins Gleis gesetzt. Diese Maßnahmen werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Warthaer Straße und Cossebauder Straße sind aus diesem Grund noch immer voll gesperrt. Die Feuerwehr bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.
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Kreuzung in Briesnitz gesperrt - Umleitungen bei DVB
Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, kommt es im Nahverkehr zu Umleitungen.
Betroffen sind die Buslinien 68 und 92 sowie die Tramlinie 12. Einige Haltestellen können derzeit nicht bedient werden.
Originalartikel von 9.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.01 Uhr.
Titelfoto: Ove Landgraf