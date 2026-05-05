30 Verletzte bei Unfall zwischen Straßenbahn und Bus: Polizei schätzt Schaden auf 100.000 Euro

Cotta - Eine Straßenbahn und ein Linienbus sind am Dienstagmorgen in Dresden-Briesnitz zusammengestoßen. 30 Personen wurden verletzt! Die Bergungsmaßnahmen der Tram dauern noch an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Briesnitz sind ein Bus und eine Straßenbahn an der Cossebauder Straße/Ecke Warthaer Straße kollidiert. © Ove Landgraf

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Warthaer Straße/Cossebauder Straße/Cossebauder Straße nahe der Haltestelle "Cossebauder Straße".

Ein 54-jähriger Tramfahrer der Linie 12 war von der Cossebauder Straße nach links auf die Warthaer Straße abgebogen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Bus der Linie 68, dessen 63-jähriger Fahrer von der Warthaer Straße auf die Hamburger Straße Richtung Innenstadt fahren wollte.

Infolge des heftigen Zusammenstoßes entgleiste die Tram in der Kurve.

Die Fahrgäste wurden durch den Aufprall sowohl im Bus als auch in der Bahn umhergeschleudert. Dabei verletzten sich 30 Personen (Stand 11.40 Uhr). Darunter auch die beiden Fahrzeugführer, die zudem psychologisch betreut wurden. Fünf Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen 25 Leicht-Verletzten wurden vor Ort versorgt und konnten den Unfallort anschließend selbstständig verlassen.

"Über die Unfallursache kann man bisher nur spekulieren. Das müssen wir erst mal auswerten", so DVB-Sprecher Christian Schmidt (48). Es entstand ein Schaden von knapp 100.000 Euro.

Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/ 483 22 33 entgegengenommen.