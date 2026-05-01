Renault überschlägt sich und landet im Graben: Fahrer verletzt

Klipphausen - Einige Kilometer westlich von Dresden krachte es am Freitagvormittag auf einer Staatsstraße: Auf der Wilsdruffer Chaussee in Ullendorf (Gemeinde Klipphausen) geriet ein Renault ins Schleudern und landete schließlich in einem Wassergraben. Der Fahrer verletzte sich.

Der Renault Arkana überschlug sich und landete im Graben. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, passierte der Unfall kurz nach 10 Uhr auf der S177, die Meißen und Wilsdruff verbindet. Ein in nördliche Richtung fahrender Renault Arkana geriet plötzlich ins Schleudern.

Warum der Fahrer (82) die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist bislang unklar. Er steuerte den Renault in einen Wassergraben, wo das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der Senior konnte laut TAG24-Informationen von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, erklärte die Polizei.

Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Klipphausen abgesichert. Der gecrashte Wage musste abgeschleppt werden, wodurch die Wilsdruffer Chaussee vorübergehend komplett gesperrt wurde. Die Kameraden errichteten wegen der austretenden Betriebsstoffe außerdem eine Ölsperre in dem Graben.