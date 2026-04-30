Radfahrer in Dresden von Straßenbahn erfasst

Dresden - Straßenbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt! Am Mittwochnachmittag hat sich in Dresden nahe dem World Trade Center ein Unfall ereignet.

Am Bahnübergang Rosenstraße sind am Mittwochnachmittag eine Tram und ein Radfahrer zusammengestoßen. © TAG24

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Radfahrer auf der Rosenstraße kurz nach 16 Uhr mit einer Tram kollidiert.

"Die Person wurde dabei leicht verletzt", erklärte eine Sprecherin.

Weitere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.

Die DVB mussten rund eine Stunde lang Umleitungen fahren lassen.