Radfahrer in Dresden von Straßenbahn erfasst
Dresden - Straßenbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt! Am Mittwochnachmittag hat sich in Dresden nahe dem World Trade Center ein Unfall ereignet.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Radfahrer auf der Rosenstraße kurz nach 16 Uhr mit einer Tram kollidiert.
"Die Person wurde dabei leicht verletzt", erklärte eine Sprecherin.
Weitere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.
Die DVB mussten rund eine Stunde lang Umleitungen fahren lassen.
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Die Linie 7 rollte in Richtung Pennrich zwischen Postplatz und S-Bahnhof Freiberger Straße über die Haltestelle Schwimmhalle. Die Linie 10 fuhr in Richtung Messe zwischen Gret-Palucca-Straße und Bahnhof Mitte über den Postplatz.
Titelfoto: Montage: TAG24 (2)