Ampelmast gefällt: Volvo missachtet Vorfahrt und rast in Taxi

3.895 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Dresden-Coschütz missachtete ein Volvofahrer die Vorfahrt und raste in ein Taxi.

Von Linda Drewanz

Dresden - Heftiger Vorfahrts-Unfall in der Nacht auf Sonntag in Dresden-Coschütz: Ein Taxifahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Taxi-Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.
Der Taxi-Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.  © Roland Halkasch

Ein Volvo-Fahrer (22) missachtete gegen 0 Uhr an der Kreuzung Kohlenstraße/Cunnersdorfer Straße die Vorfahrt und krachte mit einem Taxi (VW Touran) zusammen.

Der 66-jährige Taxifahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Die drei Insassen im Volvo blieben unverletzt.

14-Jährige von Auto erfasst: Mädchen muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Dresden Unfall 14-Jährige von Auto erfasst: Mädchen muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Weil das Taxi während des Unfalls auch noch gegen einen Ampelmast stieß, musste dieser in der Nacht von Feuerwehrkräften mit einem Trennschleifer gefällt werden.

Laut TAG24-Infos waren zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Fahrgäste im Taxi, die mit einem Schock davon kamen. Beide Autos erlitten Totalschaden.

Auch am Volvo entstand Totalschaden.
Auch am Volvo entstand Totalschaden.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Der Ampelmast musste noch in der Nacht gefällt werden.
Der Ampelmast musste noch in der Nacht gefällt werden.  © Roland Halkasch

Der entstandene Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen etwa 30.000 Euro. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: