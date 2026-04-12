Ampelmast gefällt: Volvo missachtet Vorfahrt und rast in Taxi

Dresden - Heftiger Vorfahrts-Unfall in der Nacht auf Sonntag in Dresden -Coschütz: Ein Taxifahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Taxi-Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. © Roland Halkasch

Ein Volvo-Fahrer (22) missachtete gegen 0 Uhr an der Kreuzung Kohlenstraße/Cunnersdorfer Straße die Vorfahrt und krachte mit einem Taxi (VW Touran) zusammen.

Der 66-jährige Taxifahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Die drei Insassen im Volvo blieben unverletzt.

Weil das Taxi während des Unfalls auch noch gegen einen Ampelmast stieß, musste dieser in der Nacht von Feuerwehrkräften mit einem Trennschleifer gefällt werden.

Laut TAG24-Infos waren zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Fahrgäste im Taxi, die mit einem Schock davon kamen. Beide Autos erlitten Totalschaden.