Schwerer Unfall am Elbepark: Jugendlicher rennt vorm Bus auf die Straße

8.956 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Washingtonstraße musste in Fahrtrichtung Elbepark voll gesperrt werden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall nahe des Elbeparks in Dresden!

Ein Teenager (16) wurde am Dienstagabend in Dresden infolge eines Unfalls schwer verletzt.
Ein Teenager (16) wurde am Dienstagabend in Dresden infolge eines Unfalls schwer verletzt.  © Roland Halkasch

Am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, erfasste ein Kia-Fahrer (47) an der Kreuzung Washingtonstraße/Werftstraße einen jungen Fußgänger (16), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Der 16-Jährige war zuvor im Bereich einer Haltestelle vor einem haltenden Linienbus der DVB auf die Straße gelaufen und dort mit dem Auto zusammengestoßen, führte der Sprecher später am Abend aus.

Infolge des Unfalls wurde der 16-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 47-Jährige am Steuer des Kia Picanto blieb unverletzt.

Mehrere Fahrradunfälle in Dresden: Fußgänger schwer verletzt
Dresden Unfall Mehrere Fahrradunfälle in Dresden: Fußgänger schwer verletzt

Die Washingtonstraße musste zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Elbepark voll gesperrt werden. Gegen 20.50 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Der 16-Jährige war vor einem Bus auf die Straße gelaufen.
Der 16-Jährige war vor einem Bus auf die Straße gelaufen.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Straße war rund drei Stunden dicht.
Die Straße war rund drei Stunden dicht.  © Roland Halkasch

Bildaufnahmen von der völlig zersplitterten Frontscheibe des Fahrzeugs verdeutlichen, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss.

Erstmeldung vom 9. Juni, 20.57 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 22.22 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: