Schwerer Unfall am Elbepark: Jugendlicher rennt vorm Bus auf die Straße

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall nahe des Elbeparks in Dresden !

Ein Teenager (16) wurde am Dienstagabend in Dresden infolge eines Unfalls schwer verletzt. © Roland Halkasch

Am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, erfasste ein Kia-Fahrer (47) an der Kreuzung Washingtonstraße/Werftstraße einen jungen Fußgänger (16), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Der 16-Jährige war zuvor im Bereich einer Haltestelle vor einem haltenden Linienbus der DVB auf die Straße gelaufen und dort mit dem Auto zusammengestoßen, führte der Sprecher später am Abend aus.

Infolge des Unfalls wurde der 16-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 47-Jährige am Steuer des Kia Picanto blieb unverletzt.

Die Washingtonstraße musste zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Elbepark voll gesperrt werden. Gegen 20.50 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.