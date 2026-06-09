Kia-Fahrerin will Stübelallee queren: Dann kracht es heftig

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Crash in Dresden-Striesen! Am Montagvormittag hat es auf der Stübelallee heftig gekracht.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Crash in Dresden-Striesen! Am Montagvormittag hat es auf der Stübelallee heftig gekracht.

Eine Kia-Fahrerin (48) hatte am Montagvormittag an der Kreuzung Stübelallee/Lipsiusstraße offenbar die Vorfahrt missachtet und einen größeren Unfall verursacht.
Eine Kia-Fahrerin (48) hatte am Montagvormittag an der Kreuzung Stübelallee/Lipsiusstraße offenbar die Vorfahrt missachtet und einen größeren Unfall verursacht.  © Roland Halkasch

Gegen 9.15 Uhr war eine Kia-Fahrerin (48) entlang des Großen Gartens stadtauswärts unterwegs. Sie bog nach links auf die Lipsiusstraße ab und querte die Gegenfahrbahn der Stübeallee, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

"Nach erstem Anschein nahm die 48-Jährige einem Opel die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48) gegenüber TAG24.

Der Adam-Fahrer (38) sei daraufhin mit einem Hyundai kollidiert, dessen Fahrer (49) an der Lipsiusstraße gewartet habe. "Herumfliegende Glassplitter trafen zudem einen 37-jährigen Fahrradfahrer", so Reumund weiter.

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Der Opel sei infolge der Doppel-Kollision von beiden Seiten beschädigt gewesen. Fotos zeigen, dass auch der Kia noch gegen den Hyundai prallte. Alle drei Fahrzeuge waren dementsprechend stark demoliert. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 40.000 Euro.

Verkehr auf eine Spur beschränkt

Auch ein Opel war in den Zusammenstoß verwickelt.
Auch ein Opel war in den Zusammenstoß verwickelt.  © Roland Halkasch

Infolge des Unfalls erlitten die drei Beteiligten leichte Verletzungen. Nur die Kai-Fahrerin blieb unverletzt.

Über mehrere Stunden war der Verkehr eingeschränkt. Es stand in Richtung Straßburger Platz nur eine Spur zur Verfügung.

Die Ecke Lipsiusstraße/Stübelallee fällt immer wieder durch Zusammenstöße auf. Als Unfallhäufungspunkt war die Stelle bislang jedoch nicht gelistet.

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Erstmeldung vom 8. Juni, 11.39 Uhr. Letzte Aktualisierung am 8. Juni, 16.02.

Titelfoto: Roland Halkasch

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