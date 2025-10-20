Auto in Gleisbett gelandet: Crash mit Straßenbahn in der Neustadt

Dresden - In der Dresdner Neustadt sind am Montagmittag eine Straßenbahn und ein Auto zusammengekracht. Verletzt wurde niemand, Bahnlinien wurden umgeleitet.

Verkehrsunfall in der Neustadt: Auf der Königsbrücker Straße/Ecke Fabricestraße sind ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. © Roland Halkasch

Gegen 13.45 Uhr knallte es auf der Königsbrücker Straße, in Höhe der Gabelung zur Fabricestraße. "Die Bahn war stadtauswärts unterwegs, der Škoda Octavia ebenfalls", schilderte der Dresdner Polizeisprecher, Rocco Reichelt, gegenüber TAG24.

Nach ersten Angaben wollte der Škoda-Fahrer (26) nach links in die Fabricestraße einbiegen und krachte mit einer Bahn der Linie 8 in Richtung Hellerau zusammen. Der Škoda drehte sich und landete im Gleisbett.

Sowohl der 26-Jährige als auch der Tram-Fahrer (47) und seine Fahrgäste bleiben bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Schätzungen summierte sich der Sachschaden auf knapp 36.000 Euro.