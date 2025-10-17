 15.619

Von Straßenbahn erfasst: Frau in Löbtau schwer verletzt

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Zusammenstoß in Dresden-Löbtau! Am Mittwochvormittag ist eine Fußgängerin (59) von einer Straßenbahn erfasst worden.

An der Haltestelle "Tharandter Straße" ist am Mittwoch eine Straßenbahn mit einer Frau zusammengeprallt. (Archivbild)
An der Haltestelle "Tharandter Straße" ist am Mittwoch eine Straßenbahn mit einer Frau zusammengeprallt. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, ging die 59-Jährige an der Haltestelle "Tharandter Straße" über die Fahrbahn, als gerade die Tram einfuhr.

Dessen Fahrer (60) bremste, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der ÖPNV-Betrieb war im betroffenen Bereich rund 40 Minuten lang unterbrochen.

Es kam zu Umleitungen. Betroffen waren die Linien 6, 7, 12, 61, 63 und 90. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 5000 Euro.

