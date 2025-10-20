Zwei Verletzte bei Crash in Seidnitz: Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Dresden - Am Sonntagabend sind in Dresden-Seidnitz zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Unfall am Abend: Ein BMW landete frontal an einer Eingangstreppe. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, ging der Unfall um 20.07 Uhr bei den Behörden ein.

Laut bisherigen Erkenntnissen waren ein 46-jähriger Volvo-Fahrer und ein 43-jähriger Fahrer eines 5er BMW auf der Dobritzer Straße zwischen der Winterbergstraße und der Bodenbacher Straße unterwegs.

Als der Volvo-Fahrer den BMW schließlich überholen wollte, kam es plötzlich zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge.

In der Folge verlor der 43-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel, beschädigte zwei Verkehrszeichen und kam erst an der Eingangstreppe eines Reihenhauses zum Stehen.