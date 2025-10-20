Zwei Verletzte bei Crash in Seidnitz: Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise
Dresden - Am Sonntagabend sind in Dresden-Seidnitz zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, ging der Unfall um 20.07 Uhr bei den Behörden ein.
Laut bisherigen Erkenntnissen waren ein 46-jähriger Volvo-Fahrer und ein 43-jähriger Fahrer eines 5er BMW auf der Dobritzer Straße zwischen der Winterbergstraße und der Bodenbacher Straße unterwegs.
Als der Volvo-Fahrer den BMW schließlich überholen wollte, kam es plötzlich zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge.
In der Folge verlor der 43-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel, beschädigte zwei Verkehrszeichen und kam erst an der Eingangstreppe eines Reihenhauses zum Stehen.
Der 43-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen.
