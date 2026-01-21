Rücksichtsloser VW-Fahrer erfasst Frau auf Gehweg und lässt sie einfach liegen

Dresden - Ein Autofahrer hat in Dresden zwei Frauen umgefahren und ist anschließend einfach abgehauen. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Auf der Warthaer Straße wurden zwei Frauen durch einen VW-Fahrer zu Fall gebracht. (Archivbild) © Steffen Füssel

Am frühen Montagabend, gegen 17.10 Uhr, streifte der Fahrer eines VWs mit seinem Außenspiegel eine Fußgängerin (70), die gerade auf dem Gehweg an der Warthaer Straße im Stadtteil Omsewitz unterwegs gewesen war.

Die 70-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und riss eine weitere Passantin (67) mit sich, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.

Beide Frauen wurden infolge des Unfalls verletzt. Die 70-Jährige musste gar ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ans Anhalten und Helfen dachte der Unfallfahrer jedoch nicht. Er fuhr einfach davon.