Straßenbahn erfasst Fußgänger in Dresden

Abruptes Fahrtende für eine Straßenbahn der Linie 10 in Dresden! Ein Unfall auf der Rosenstraße sorgte am Samstagnachmittag für Behinderungen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Abruptes Fahrtende für eine Straßenbahn der Linie 10 in Dresden! Ein Unfall sorgte am Samstagnachmittag für Behinderungen.

Auf der Rosenstraße ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden.
Auf der Rosenstraße ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden.  © Roland Halkasch

Gegen 15.45 Uhr war die Tram am Bahnübergang auf der Rosenstraße (nahe dem World Trade Center) mit einem Fußgänger kollidiert, wie ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Die Person sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden - ebenso wie der Straßenbahnfahrer.

Bislang unbestätigten Informationen zufolge soll der Fußgänger das herannahende Fahrzeug übersehen haben.

Der ÖPNV war rund eine Stunde lang beeinträchtigt.

Die Linie 7 wurde in Richtung Pennrich/Gorbitz ab dem Postplatz über die Schwimmhalle am Freiberger Platz bis zum S-Bahnhof Freiberger Straße umgeleitet. Die Linie 10 zur Messe fuhr ab der Gret-Palucca-Straße über den Postplatz zum Bahnhof Mitte.

Titelfoto: Roland Halkasch

