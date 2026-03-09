Heftiger Motorradunfall in Dresden-Klotzsche: Biker (38) und Kind (8) verletzt

Dresden-Klotzsche - Der plötzliche Spurwechsel eines Autos zwang einen Harley-Fahrer (38) zur Notbremsung, doch dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine.

Der Unfall ereignete sich an einer Ampel in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Infineon Süd. (Archivbild) © Eric Münch

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall an einer Ampel nahe der Straßenbahnhaltestelle "Infineon Süd", auf der Königsbrücker Straße in Dresden-Klotzsche, am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr.

Der 38-Jährige hielt, gemeinsam mit seinem 8-jährigen Sozius, auf der rechten Spur an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Motorradfahrer ebenso wie die Autos vor ihm an.

Doch plötzlich zog ein 68-jähriger Opel-Corsa-Fahrer von der linken Fahrbahn rüber auf die rechte. Ein Mazda MX-5, der zwischen dem Opel und dem Motorradfahrer fuhr, stieg in die Eisen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Auch der Harley-Fahrer zog am Bremshebel, jedoch verlor er dabei die Kontrolle über seine mehr als 200 Kilogramm schwere Maschine und stürzte.