Heftiger Motorradunfall in Dresden-Klotzsche: Biker (38) und Kind (8) verletzt
Dresden-Klotzsche - Der plötzliche Spurwechsel eines Autos zwang einen Harley-Fahrer (38) zur Notbremsung, doch dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine.
Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall an einer Ampel nahe der Straßenbahnhaltestelle "Infineon Süd", auf der Königsbrücker Straße in Dresden-Klotzsche, am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr.
Der 38-Jährige hielt, gemeinsam mit seinem 8-jährigen Sozius, auf der rechten Spur an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Motorradfahrer ebenso wie die Autos vor ihm an.
Doch plötzlich zog ein 68-jähriger Opel-Corsa-Fahrer von der linken Fahrbahn rüber auf die rechte. Ein Mazda MX-5, der zwischen dem Opel und dem Motorradfahrer fuhr, stieg in die Eisen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.
Auch der Harley-Fahrer zog am Bremshebel, jedoch verlor er dabei die Kontrolle über seine mehr als 200 Kilogramm schwere Maschine und stürzte.
Der 38-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen, auch sein 8-jähriger Beifahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei bisher noch nicht machen.
