Autofahrer öffnet seine Tür und bringt Radler zu Fall

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In Dresden stieß ein betrunkener Multicar-Fahrer mit einem BMW zusammen. Ein anderer Mann öffnete seine Tür und stieß gegen einen Radfahrer.

Von Maxima Michael

Dresden - Dooring-Unfall und Trunkenheitsfahrt! Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich am Mittwoch gleich zwei Zusammenstöße auf Dresdens Straßen!

Die Polizei erstattete entsprechende Anzeigen gegen einen 2.3-Promille-Fahrer.
Die Polizei erstattete entsprechende Anzeigen gegen einen 2.3-Promille-Fahrer.  © 123RF/davidoff205020

Am Mittwochnachmittag parkte gegen 16.30 Uhr ein Škoda Superb am Rande der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau ein.

Vor dem Aussteigen schien der 51-jährige Fahrer nicht noch mal den Autospiegel gecheckt zu haben und öffnete seine Tür.

Dabei stieß er diese gegen einen 36-jährigen Radfahrer, der in Richtung der Tharandter Straße fuhr. Der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

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Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

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In Dresden-Omsewitz bog ein 40-jähriger Multicar-Fahrer gegen 19.30 Uhr von der Lise-Meitner-Straße auf die Harry-Dember-Straße ein.

Dabei stieß er mit einem angebrachten Schiebeschild gegen einen BMW iX2. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Ein anschließend durchgeführter Test ergab, dass der deutsche Multicar-Fahrer einen Promillewert von 2,3 auf dem Kessel hatte. Doch nicht nur das: Der 40-Jährige hatte nicht mal eine Fahrerlaubnis.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Mann.

Titelfoto: 123RF/davidoff205020

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