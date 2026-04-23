Heftiger Unfall in Dresden: Lkw schleudert BMW gegen Ampel
Dresden - Am Donnerstagmittag krachte auf der B 173 in Dresden ein Lastwagen mit einem BMW zusammen.
Wie die Polizei Dresden mitteilt, kollidierte auf der Coventrystraße gegen 12.30 Uhr ein Lkw mit einem aus der Wurgwitzer Landstraße kommenden BMW, woraufhin das Fahrzeug gegen eine Ampel geschleudert wurde.
Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden.
Auf Fotos ist zu erkennen, dass das linke Vorderrad herausgerissen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.
Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt.
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Die Bundesstraße 173 ist in Richtung Dresden derzeit gesperrt. Zudem ist die Ampelanlage ausgefallen, wodurch es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommt.
Die Polizei ist noch vor Ort und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch