22.04.2026 08:54 Auf der Blüherstraße hat es geknallt: Vollsperrung nach Unfall mit drei Autos

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Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Blüherstraße in der Dresdner Altstadt ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Die Blüherstraße ist seitdem voll gesperrt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am Mittwochmorgen hat es auf der Blüherstraße, in Höhe des Dorint Hotels in der Dresdner Altstadt, gekracht. Polizei vor Ort: Vollsperrung auf der Blüherstraße. © privat Wie ein Sprecher der Polizei Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, rückten die Beamten gegen 7.20 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall in die Blüherstraße aus, kurz bevor diese auf die Grunaer Straße trifft. Ersten Erkenntnissen zufolge sind drei Fahrzeuge in den Crash verwickelt. Bei einem der drei Autos soll es sich um einen parkenden Wagen gehandelt haben. Da der Einsatz immer noch läuft, ist die Blüherstraße derzeit voll gesperrt.

Titelfoto: privat