Bei Rot über die Ampel? Radfahrer in Dresden von Auto erfasst

Dresden - Kollision in Dresden ! Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden.

Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer am Straßburger Platz gegen ein Auto geprallt. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah der Zusammenstoß gegen 17.30 Uhr am Straßburger Platz.

"Uns wurde gemeldet, dass der Radfahrer ohne Helm bei Rot über eine Ampel gefahren ist", erklärte ein Polizeisprecher.

Ob dies tatsächlich so gewesen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen - ebenso der entstandene Sachschaden.

Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten.