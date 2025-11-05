2.205
Bei Rot über die Ampel? Radfahrer in Dresden von Auto erfasst
Dresden - Kollision in Dresden! Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah der Zusammenstoß gegen 17.30 Uhr am Straßburger Platz.
"Uns wurde gemeldet, dass der Radfahrer ohne Helm bei Rot über eine Ampel gefahren ist", erklärte ein Polizeisprecher.
Ob dies tatsächlich so gewesen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen - ebenso der entstandene Sachschaden.
Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten.
Laut eines Fotoreporters vor Ort musste der Radfahrer durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Verkehr war zeitweise eingeschränkt.
Titelfoto: xcitepress/Christian Essler