Unfall in Dresden-Pieschen: Crash legt Bahnverkehr lahm
Dresden - In Dresden-Pieschen sind zwei Fahrzeuge zusammengekracht, wodurch die Straßenbahn nicht mehr weiterfahren konnte.
Auf der Meißner Straße kam es in Höhe der Kleestraße am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei Dresden bestätigte.
Nach Angaben eines Sprechers der Dresdner Verkehrsbetriebe kollidierten zwei Fahrzeuge im Gleisbereich, wodurch die Straßenbahnlinie 4 in Richtung Weinböhla vorübergehend nicht weiterfahren konnte.
Laut TAG24-Informationen wurde die Fahrbahn dadurch auf eine Spur verengt, was stadteinwärts zu Stau führte.
Bilder von der Unfallstelle zeigen, dass der Rettungsdienst vor Ort war. Angaben zu möglichen Verletzten liegen bislang jedoch nicht vor.
Auch die Verkehrsunfallforschung war vor Ort, um den Vorfall zu analysieren. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Informationen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Strecke konnte um 9.06 Uhr wieder freigegeben werden, es ist jedoch mit weiteren Verspätungen der Linie 4 zu rechnen.
Titelfoto: privat