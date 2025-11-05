Unfall in Dresden-Pieschen: Crash legt Bahnverkehr lahm

Dresden - In Dresden-Pieschen sind zwei Fahrzeuge zusammengekracht, wodurch die Straßenbahn nicht mehr weiterfahren konnte.

Über mögliche Verletzte gibt es bislang keine Angaben. © privat

Auf der Meißner Straße kam es in Höhe der Kleestraße am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei Dresden bestätigte.

Nach Angaben eines Sprechers der Dresdner Verkehrsbetriebe kollidierten zwei Fahrzeuge im Gleisbereich, wodurch die Straßenbahnlinie 4 in Richtung Weinböhla vorübergehend nicht weiterfahren konnte.

Laut TAG24-Informationen wurde die Fahrbahn dadurch auf eine Spur verengt, was stadteinwärts zu Stau führte.

Bilder von der Unfallstelle zeigen, dass der Rettungsdienst vor Ort war. Angaben zu möglichen Verletzten liegen bislang jedoch nicht vor.