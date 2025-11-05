 6.451

Terrassenufer gesperrt: Lkw-Crash sorgt für Sperrung

Am Terrassenufer in Dresden ist ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Terrassenufer in Dresden ist ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild)
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen der Rietschelstraße und dem Sachsenplatz zu einem Verkehrsunfall.

Demnach war der Fahrer (61) eines Scania-Lkw in den Gegenverkehr geraten und stieß dabei mit einem Mercedes Arocs-Lkw zusammen, dessen Lenker (39) nicht mehr ausweichen konnte.

Infolge des Zusammenstoßes kam der 61-Jährige mit seinem Truck rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast und einen Baum.

Vollsperrung im Tunnel Wiener Platz: Auto dreht sich
Dresden Unfall Vollsperrung im Tunnel Wiener Platz: Auto dreht sich

Verletzt wurde dabei niemand. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer wurden zunächst von der Polizei gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erstmeldung 9.05 Uhr; letzte Aktualisierung 14.05 Uhr.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Dresden Unfall: