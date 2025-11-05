Terrassenufer gesperrt: Lkw-Crash sorgt für Sperrung

Dresden - Am Terrassenufer in Dresden ist ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen der Rietschelstraße und dem Sachsenplatz zu einem Verkehrsunfall.

Demnach war der Fahrer (61) eines Scania-Lkw in den Gegenverkehr geraten und stieß dabei mit einem Mercedes Arocs-Lkw zusammen, dessen Lenker (39) nicht mehr ausweichen konnte.

Infolge des Zusammenstoßes kam der 61-Jährige mit seinem Truck rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast und einen Baum.

Verletzt wurde dabei niemand. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.