Unfall in Dresden: BMW-Fahrer knallt mit Straßenbahn zusammen

Dresden - In Dresden ist am Freitagnachmittag ein BMW-Fahrer mit einer Straßenbahn kollidiert.

Auf der Freiberger Straße hat es am Freitagnachmittag gekracht. © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Freiberger Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Verletzt wurde infolge des Zusammenstoßes niemand.

Weitere Details zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt.

Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Linie 12 umgeleitet werden. Seit 14.37 Uhr verkehrt die Linie wieder normal, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in einem Beitrag auf X mitteilten.