Crash auf Stübelallee: Drei Verletzte, Verkehr beeinträchtigt

Dresden - Crash in Dresden-Striesen ! Am Montagvormittag hat es heftig auf der Stübelallee gekracht.

Ein Kia prallte am Montagvormittag auf der Stübelallee an der Kreuzung zur Lipsiusstraße gegen einen Hyundai. © Roland Halkasch

Gegen 9.25 Uhr war an der Kreuzung zur Lipsiusstraße ein Kia mit einem Hyundai und einem Opel kollidiert.

Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei noch keine Angaben zum Unfallhergang machen. "Es gab drei Leichtverletzte", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48).

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich demoliert. Die konkrete Schadenshöhe ist noch unklar.