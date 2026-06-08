Crash auf Stübelallee: Drei Verletzte, Verkehr beeinträchtigt

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Crash in Dresden-Striesen! Am Montagvormittag hat es heftig auf der Stübelallee gekracht.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Crash in Dresden-Striesen! Am Montagvormittag hat es heftig auf der Stübelallee gekracht.

Ein Kia prallte am Montagvormittag auf der Stübelallee an der Kreuzung zur Lipsiusstraße gegen einen Hyundai.
Ein Kia prallte am Montagvormittag auf der Stübelallee an der Kreuzung zur Lipsiusstraße gegen einen Hyundai.  © Roland Halkasch

Gegen 9.25 Uhr war an der Kreuzung zur Lipsiusstraße ein Kia mit einem Hyundai und einem Opel kollidiert.

Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei noch keine Angaben zum Unfallhergang machen. "Es gab drei Leichtverletzte", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48).

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich demoliert. Die konkrete Schadenshöhe ist noch unklar.

Auch ein Opel war in den Unfall verwickelt.
Auch ein Opel war in den Unfall verwickelt.  © Roland Halkasch
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Auch am späten Vormittag liefen noch die polizeilichen Maßnahmen. Stadteinwärts kann die Stübelallee im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahren werden.

Titelfoto: Roland Halkasch

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