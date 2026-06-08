Crash auf Stübelallee: Drei Verletzte, Verkehr beeinträchtigt
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Dresden - Crash in Dresden-Striesen! Am Montagvormittag hat es heftig auf der Stübelallee gekracht.
Gegen 9.25 Uhr war an der Kreuzung zur Lipsiusstraße ein Kia mit einem Hyundai und einem Opel kollidiert.
Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei noch keine Angaben zum Unfallhergang machen. "Es gab drei Leichtverletzte", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48).
Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich demoliert. Die konkrete Schadenshöhe ist noch unklar.
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Auch am späten Vormittag liefen noch die polizeilichen Maßnahmen. Stadteinwärts kann die Stübelallee im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahren werden.
Titelfoto: Roland Halkasch