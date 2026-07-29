Dramatischer Einsatz nahe Elbepark: 56-Jähriger stirbt Stunden nach Auffahrunfall
Dresden - Am Mittwoch ereignete sich nahe dem Elbepark ein Auffahrunfall. Wenige Stunden später starb der Fahrer (†56) des beteiligten Ford.
Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.
Nach TAG24-Informationen fuhr der Ford-Fahrer in diesem Zusammenhang auf einen VW auf.
Laut der Feuerwehr musste eine Person rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.
Im Nachhinein ist klar, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelte. Er wurde von Rettungskräften lebend geborgen, verstarb jedoch Stunden später im Krankenhaus.
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Während der Unfallaufnahme kam es auf der Washingtonstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Buslinien 70 und 80 wurden vorübergehend umgeleitet.
Erstmeldung um 12.32 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.24 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch