Dramatischer Einsatz nahe Elbepark: 56-Jähriger stirbt Stunden nach Auffahrunfall

Dresden - Am Mittwoch ereignete sich nahe dem Elbepark ein Auffahrunfall. Wenige Stunden später starb der Fahrer (†56) des beteiligten Ford.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.

Nach TAG24-Informationen fuhr der Ford-Fahrer in diesem Zusammenhang auf einen VW auf.

Laut der Feuerwehr musste eine Person rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Nachhinein ist klar, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelte. Er wurde von Rettungskräften lebend geborgen, verstarb jedoch Stunden später im Krankenhaus.