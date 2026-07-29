Dramatischer Einsatz nahe Elbepark: 56-Jähriger stirbt Stunden nach Auffahrunfall

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Am Mittwoch kam es zu einem Auffahrunfall in Dresden, bei dem einer der Fahrer reanimiert werden musste.

Von Jakob Anders, Lea Schober

Dresden - Am Mittwoch ereignete sich nahe dem Elbepark ein Auffahrunfall. Wenige Stunden später starb der Fahrer (†56) des beteiligten Ford.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.

Nach TAG24-Informationen fuhr der Ford-Fahrer in diesem Zusammenhang auf einen VW auf.

Laut der Feuerwehr musste eine Person rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Im Nachhinein ist klar, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelte. Er wurde von Rettungskräften lebend geborgen, verstarb jedoch Stunden später im Krankenhaus.

Ein Fordfahrer ist auf einen VW aufgefahren.
Ein Fordfahrer ist auf einen VW aufgefahren.  © Roland Halkasch
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Auf der Washingtonstraße staute sich der Verkehr infolge des Unfalls erheblich.
Auf der Washingtonstraße staute sich der Verkehr infolge des Unfalls erheblich.  © Roland Halkasch

Während der Unfallaufnahme kam es auf der Washingtonstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Buslinien 70 und 80 wurden vorübergehend umgeleitet.

Erstmeldung um 12.32 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.24 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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