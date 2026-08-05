Kollision an der Käseglocke: Eine Person verletzt

Dresden - Crash an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Dresden !

An der Käseglocke sind am Dienstagmittag zwei Autos kollidiert. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Zwei Autos sind am Dienstagmittag kurz nach 13.30 Uhr am Postplatz vor dem Café "Käseglocke" zusammengestoßen.

Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Weitere Details zum Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen würden derzeit noch nicht vorliegen.

Zur Vermeidung von Unfällen ist die Geschwindigkeit im Bereich des Umsteigepunktes bereits auf 20 km/h reduziert.