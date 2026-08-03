Crash in Briesnitz: VW überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

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Am Montagvormittag kam es in Dresden-Briesnitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Die Alte Meißner Landstraße war gesperrt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am späten Montagvormittag hat es in Dresden-Briesnitz gekracht. Ein überschlagener VW hat den Verkehr auf der Alten Meißner Landstraße zeitweise vollständig zum Stillstand gebracht.

Der VW überschlug sich.
Der VW überschlug sich.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigen konnte, ereignete sich der heftige Unfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Alten Meißner Landstraße zwischen Altbriesnitz und der Merbitzer Straße.

Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Dabei muss die Wucht des Aufpralls so enorm gewesen sein, dass sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist jedoch, dass es bei dem Unfall mehrere Verletzte gab.

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Wie viele es tatsächlich sind und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist ebenfalls noch unklar.

Der Zaun wurde durch den Crash schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Der Zaun wurde durch den Crash schwer in Mitleidenschaft gezogen.  © Roland Halkasch
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Die Alte Meißner Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Seit 11.30 Uhr ist diese jedoch wieder einspurig freigegeben.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer dennoch darum, die Straße weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Roland Halkasch

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