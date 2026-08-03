Crash in Briesnitz: VW überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Dresden - Am späten Montagvormittag hat es in Dresden- Briesnitz gekracht. Ein überschlagener VW hat den Verkehr auf der Alten Meißner Landstraße zeitweise vollständig zum Stillstand gebracht.

Der VW überschlug sich. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigen konnte, ereignete sich der heftige Unfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Alten Meißner Landstraße zwischen Altbriesnitz und der Merbitzer Straße.

Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Dabei muss die Wucht des Aufpralls so enorm gewesen sein, dass sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist jedoch, dass es bei dem Unfall mehrere Verletzte gab.

Wie viele es tatsächlich sind und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist ebenfalls noch unklar.