Unfall in Dresden-Nickern: Achtjähriger von BMW erfasst und schwer verletzt

Dresden - Gefährlicher Zusammenstoß in Dresden -Nickern! Am Mittwochmittag wurde ein kleiner Junge bei einem Unfall schwer verletzt.

An der Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße kam es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer (8). (Archivfoto) © Bildmontage: Steve Schuster

Ein Achtjähriger überquerte gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße, wie die Polizei berichtete.

Eine 71-jährige BMW-Fahrerin näherte sich der Kreuzung und erfasste dabei den Jungen. Der Achtjährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.