Unfall in Dresden-Nickern: Achtjähriger von BMW erfasst und schwer verletzt

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In Dresden wurde am Mittwochmittag ein achtjähriger Junge von einer BMW-Fahrerin erfasst und schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Von Maxima Michael

Dresden - Gefährlicher Zusammenstoß in Dresden-Nickern! Am Mittwochmittag wurde ein kleiner Junge bei einem Unfall schwer verletzt.

An der Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße kam es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer (8). (Archivfoto)
An der Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße kam es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer (8). (Archivfoto)  © Bildmontage: Steve Schuster

Ein Achtjähriger überquerte gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße, wie die Polizei berichtete.

Eine 71-jährige BMW-Fahrerin näherte sich der Kreuzung und erfasste dabei den Jungen. Der Achtjährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer etwas zu dem Unfallhergang oder der Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 melden.

Titelfoto: Bildmontage: Steve Schuster

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