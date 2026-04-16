Dohnaer Straße nach Unfall blockiert: Mercedes-Fahrer mäht mit Alkohol im Blut Straßenlaterne um
Dresden - Auf der Dohnaer Straße wurde im Zuge eines Unfalls am Mittwochabend eine Straßenlaterne gefällt. Ein Kleintransporter landete auf der Seite.
Die Kollision ereignete sich gegen 17.40 Uhr zwischen der Georg-Palitzsch-Straße und der Gamigstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.
Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder frei.
Wie die DVB via X mitteilten, musste die Buslinie 66 in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde umgeleitet werden.
Einen Tag später ist der Unfallhergang klar: Der 54-jährige Fahrer des Mercedes Citans fuhr die Dohnaer Straße entlang in Richtung Innenstadt, als er nach der Fritz-Meinhardt-Straße plötzlich links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast knallte. Dabei kippte auch der Transporter auf die Seite.
Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 13.000 Euro.
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Noch vor Ort veranlassten die Polizeibeamten einen Alkoholtest. Dieser zeigte, dass der 54-Jährige mit 0,8 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Nun wird gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie die Straßenlaterne schräg über der Fahrbahn hängt, daneben der stark beschädigte Kleintransporter.
Erstmeldung am 15. April um 20.40 Uhr, aktualisiert am 16. April um 13.30 Uhr
Titelfoto: Roland Halkasch