Dohnaer Straße nach Unfall blockiert: Mercedes-Fahrer mäht mit Alkohol im Blut Straßenlaterne um

Dresden - Auf der Dohnaer Straße wurde im Zuge eines Unfalls am Mittwochabend eine Straßenlaterne gefällt. Ein Kleintransporter landete auf der Seite.

Auf der Dohnaer Straße, zwischen Georg-Palitzsch-Straße und der Gamigstraße, ist am Mittwochabend ein Mercedes-Fahrer verunfallt. © Roland Halkasch

Die Kollision ereignete sich gegen 17.40 Uhr zwischen der Georg-Palitzsch-Straße und der Gamigstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder frei.

Wie die DVB via X mitteilten, musste die Buslinie 66 in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde umgeleitet werden.

Einen Tag später ist der Unfallhergang klar: Der 54-jährige Fahrer des Mercedes Citans fuhr die Dohnaer Straße entlang in Richtung Innenstadt, als er nach der Fritz-Meinhardt-Straße plötzlich links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast knallte. Dabei kippte auch der Transporter auf die Seite.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 13.000 Euro.