Dramatischer Einsatz: Medizinischer Notfall bringt Verkehr in Dresden zum Stocken
Dresden - Am Mittwoch ereignete sich in Dresden Kaditz ein Auffahrunfall, der zu Verkehrsbehinderungen führte.
Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.
Nach TAG24-Informationen fuhr ein Fordfahrer in diesem Zusammenhang auf einen Volkswagen auf.
Laut der Feuerwehr auf Threads musste eine Person rettungsdienstlich versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
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Die Polizei wollte dazu keine weiteren Details nennen.
Die Buslinien 70 und 80 werden laut DVB umgeleitet. Autofahrer müssen weiterhin mit Verkehrsbehinderungen rechnen.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch