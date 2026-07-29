Dramatischer Einsatz: Medizinischer Notfall bringt Verkehr in Dresden zum Stocken

Dresden - Am Mittwoch ereignete sich in Dresden Kaditz ein Auffahrunfall, der zu Verkehrsbehinderungen führte.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.

Nach TAG24-Informationen fuhr ein Fordfahrer in diesem Zusammenhang auf einen Volkswagen auf.

Laut der Feuerwehr auf Threads musste eine Person rettungsdienstlich versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.