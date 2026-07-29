Dramatischer Einsatz: Medizinischer Notfall bringt Verkehr nahe Elbepark zum Stocken

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Am Mittwoch kam es zu einem Auffahrunfall in Dresden, bei dem einer der Fahrer reanimiert werden musste.

Von Lea Schober

Dresden - Am Mittwoch ereignete sich nahe dem Elbepark ein Auffahrunfall, der zu Verkehrsbehinderungen führte.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren aufgrund des Unfalls vor Ort.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, kam es gegen 10.36 Uhr vor der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße zu einem medizinischen Notfall.

Nach TAG24-Informationen fuhr ein Fordfahrer in diesem Zusammenhang auf einen VW auf.

Laut der Feuerwehr auf Threads musste eine Person rettungsdienstlich versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Fordfahrer ist auf einen VW aufgefahren.
Ein Fordfahrer ist auf einen VW aufgefahren.  © Roland Halkasch
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Auf der Washingtonstraße staute sich der Verkehr infolge des Unfalls erheblich.
Auf der Washingtonstraße staute sich der Verkehr infolge des Unfalls erheblich.  © Roland Halkasch

Die Polizei wollte dazu keine weiteren Details nennen.

Die Buslinien 70 und 80 werden laut DVB umgeleitet. Autofahrer müssen weiterhin mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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