Drei Unfälle innerhalb einer Woche an Auffahrt zur A4

Ein Kradfahrer (63) verlor die Kontrolle über seine Maschine und krachte in ein Straßenschild an der A4 bei Burkau. © RocciPix/Rocci Klein

Das war passiert: Gegen 18.45 Uhr fuhr ein VW-Passat-Fahrer (61) auf der S94 von Kamenz nach Rammenau, wollte in Burkau auf die A4 Richtung Dresden fahren.

Im letzten Moment bemerkte er die aus der Gegenrichtung kommende Yamaha: "Der Passat-Fahrer stoppte und setzte zurück. Der 63-jährige Kradfahrer war dadurch vermutlich irritiert, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte", berichtete eine Görlitzer Polizeisprecherin.

Der Biker krachte mit seiner Maschine in ein Verkehrszeichen, musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits vor einer Woche wurde ein 22-Jähriger bei einem Crash an selber Stelle schwer verletzt. Am Montag entging eine ganze Schulklasse in ihrem Reisebus an der Auffahrt nur knapp der Katastrophe.