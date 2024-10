Drei Verletzte bei Unfällen mit Bus und Straßenbahn! Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag sind drei Menschen bei Unfällen in einer Straßenbahn und einem Bus verletzt worden. Die Polizei bittet in beiden Fällen die Bevölkerung um Mithilfe.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Am Dienstag sind drei Menschen bei Unfällen in einer Straßenbahn und einem Bus verletzt worden. Die Polizei bittet in beiden Fällen die Bevölkerung um Mithilfe.

Eine 87-Jährige stürzte in der Straßenbahn, als der Fahrer stark bremsen musste. (Archivbild) © Eric Münch Zum einen ist eine 87-Jährige am Dienstagmorgen in einer Straßenbahn auf der Bodenbacher Straße in Dresden-Gruna verletzt worden. Der Bahnfahrer (37) fuhr gegen 8.55 Uhr von der Haltestelle Liebstädter Straße in Richtung Kleinzschachwitz, als plötzlich eine Radfahrerin die Gleise vor der Bahn überquerte. Der 37-Jährige musste scharf bremsen, woraufhin die Passagierin stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fahrradfahrerin fuhr einfach davon. Dresden Unfall Schlimmer Unfall in der Innenstadt: 10-jähriges Kind von Straßenbahn erfasst Bei der Dame handelte es sich um eine Frau um die 50 mit langen dunkelbraunen Haaren. Sie hatte eine blaue Jacke an und fuhr ein Damenrad mit Tiefeinstieg und Gepäckträger.

Bus muss wegen Transporter stark bremsen, Mädchen stürzen