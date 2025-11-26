 6.303

Polo kracht in Rettungswagen: Boltenhagener Platz noch immer gesperrt

Von Emelie Herrmann

Dresden - Am Mittwochmittag ist in Dresden-Klotzsche eine Polo-Fahrerin (34) in einen Rettungswagen gekracht. Auch Stunden später kommt es zu Verkehrsbehinderungen!

Am Boltenhagener Platz wurde ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt.
Am Boltenhagener Platz wurde ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr am Boltenhagener Platz.

Demnach war die 34-Jährige auf der Gertrud-Caspari-Straße unterwegs und fuhr in Richtung Florianstraße, als sie mit dem herannahenden RTW zusammenstieß.

Nach TAG24-Informationen soll der Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs zu einem Patienten gewesen sein.

Die 34-jährige Polo-Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.  © Roland Halkasch

Die Polo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 32-jährige Fahrer des RTW und sein Beifahrer (26) blieben unverletzt.

Der Boltenhagener Platz ist in Folge des Unfalls noch immer gesperrt.

