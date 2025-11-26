Polo kracht in Rettungswagen: Boltenhagener Platz noch immer gesperrt

Dresden - Am Mittwochmittag ist in Dresden - Klotzsche eine Polo-Fahrerin (34) in einen Rettungswagen gekracht. Auch Stunden später kommt es zu Verkehrsbehinderungen!

Am Boltenhagener Platz wurde ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr am Boltenhagener Platz.

Demnach war die 34-Jährige auf der Gertrud-Caspari-Straße unterwegs und fuhr in Richtung Florianstraße, als sie mit dem herannahenden RTW zusammenstieß.

Nach TAG24-Informationen soll der Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs zu einem Patienten gewesen sein.