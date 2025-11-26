Polo kracht in Rettungswagen: Boltenhagener Platz noch immer gesperrt
Dresden - Am Mittwochmittag ist in Dresden-Klotzsche eine Polo-Fahrerin (34) in einen Rettungswagen gekracht. Auch Stunden später kommt es zu Verkehrsbehinderungen!
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr am Boltenhagener Platz.
Demnach war die 34-Jährige auf der Gertrud-Caspari-Straße unterwegs und fuhr in Richtung Florianstraße, als sie mit dem herannahenden RTW zusammenstieß.
Nach TAG24-Informationen soll der Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs zu einem Patienten gewesen sein.
Die Polo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 32-jährige Fahrer des RTW und sein Beifahrer (26) blieben unverletzt.
Der Boltenhagener Platz ist in Folge des Unfalls noch immer gesperrt.
