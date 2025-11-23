Einsatz auf der A4: Kühllaster hatte Schweinerücken geladen, fängt plötzlich Feuer

Dresden - Einsatz auf der A4 : Ein Kühllaster hatte am Sonntag plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Doch die Ladung - Schweinerücken - dürfte nun hinüber sein.

Sofort bildet sich ein großer Stau. © Roland Halkasch

Gegen 8.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Dresden-Neustadt und Dresden-Wilder-Mann rauchte und qualmte ein polnischer Kühltruck.

Der Fahrer hielt am Seitenstreifen an. Er blieb unverletzt, hieß es von der Polizei gegenüber TAG24.

Die eintreffende Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum. Danach holten die Kameraden Teile der Ladung aus dem völlig verqualmten Anhänger, um das Innere auf mögliche Glutnester zu überprüfen.