Einsatz auf der A4: Kühllaster hatte Schweinerücken geladen, fängt plötzlich Feuer
Dresden - Einsatz auf der A4: Ein Kühllaster hatte am Sonntag plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Doch die Ladung - Schweinerücken - dürfte nun hinüber sein.
Gegen 8.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Dresden-Neustadt und Dresden-Wilder-Mann rauchte und qualmte ein polnischer Kühltruck.
Der Fahrer hielt am Seitenstreifen an. Er blieb unverletzt, hieß es von der Polizei gegenüber TAG24.
Die eintreffende Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum. Danach holten die Kameraden Teile der Ladung aus dem völlig verqualmten Anhänger, um das Innere auf mögliche Glutnester zu überprüfen.
Schweinefleisch-Truck fängt Feuer
Für die Dauer des Einsatzes bildete sich reichlich Stau. Ab 9.49 Uhr konnte die Autobahn in Richtung Görlitz wieder teilweise freigegeben werden. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Der Schweinerücken dürfte jedenfalls ungenießbar sein.
Warum es zum Feuer kam, soll nun geklärt werden. Vieles spricht für einen technischen Defekt, hieß es von der Polizei.
Titelfoto: Roland Halkasch