Polizeiwagen kracht während Einsatz gegen Jeep

In Dresden kam es am späten Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Polizeiwagen und einem Jeep.

Von Lea Kluge

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Strehlen waren am späten Freitagabend ein Jeep und auch ein Polizeifahrzeug in einen heftigen Unfall verwickelt.

An der Kreuzung Teplitzer Straße/Caspar-David-Friedrich-Straße hatte es am späten Freitagabend gekracht. Unter anderem war ein Fahrzeug der Polizei involviert.
An der Kreuzung Teplitzer Straße/Caspar-David-Friedrich-Straße hatte es am späten Freitagabend gekracht. Unter anderem war ein Fahrzeug der Polizei involviert.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigt, krachten gegen 23.28 Uhr auf der Kreuzung Teplitzer Straße/Caspar-David-Friedrich-Straße ein Mercedes-Benz-Vito der Polizei mit einem Jeep Grand Cherokee zusammen.

Daraufhin wurde der Jeep gegen einen kleineren Ampelmast geschleudert, der durch die Wucht des Aufpralls umkippte.

Das Polizeiauto war zum Zeitpunkt des Unfalls mit Sondersignal unterwegs gewesen.

Wie durch ein Wunder wurden beim Zusammenstoß keine Personen verletzt.

Am Einsatzfahrzeug der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, am Jeep ein Schaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug krachte ein Jeep gegen einen Laternenmast.
Nach dem Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug krachte ein Jeep gegen einen Laternenmast.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Sperrung nach Unfall mit Einsatzfahrzeug

Die Teplitzer Straße musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten landwärtiger Richtung gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch

