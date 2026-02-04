Unfall in der Dresdner Neustadt: Straßenbahn kollidiert mit Fahrradfahrer

Dresden - In der Dresdner Neustadt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn.

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Straßenbahnhaltestelle Bautzner-/Rothenburger Straße. © Roland Halkasch

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass sich der Crash gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen kurz vor der Haltestelle Bautzner-/Rothenburger Straße ereignet hat.

Augenzeugen berichteten, dass eine Straßenbahn der Linie 6 nach Wölfnitz mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen und ein Krankenwagen zum Unfallort geeilt ist. Auch die Polizei ist bereits vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.

Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Jedoch konnte bestätigt werden, dass der Fahrradfahrer durch den Zusammenstoß verletzt wurde.