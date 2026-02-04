Kreuzungs-Crash in Striesen: Audi erfasst Kind (13) auf Fahrrad

Dresden - Ein 13-jähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall in Striesen von einem Auto erfasst und verletzt.

Der Unfall ereignete sich unweit des Fetscherplatzes auf der Borsbergstraße. (Symbolfoto) © Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/sergeycherevko

Wie die Polizei mitteilte, kam es am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Borsbergstraße in der Dresdner Altstadt.

Ein 13-Jähriger war demnach mit seinem Fahrrad auf der Borsbergstraße in Richtung der Schandauer Straße gefahren, als er an der Kreuzung Borsbergstraße/Krenkelstraße von einem Auto erfasst wurde.

Der Audi A6 fuhr auf der Krenkelstraße in Richtung Blasewitzer Straße, als er die Borsbergstraße überquerte und dabei den Jungen erfasste.

Der Teenager wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.