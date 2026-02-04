 1.118

Kreuzungs-Crash in Striesen: Audi erfasst Kind (13) auf Fahrrad

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreuzung der Borsbergstraße und der Krenkelstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 13-jährigen Fahrradfahrer.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Ein 13-jähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall in Striesen von einem Auto erfasst und verletzt.

Der Unfall ereignete sich unweit des Fetscherplatzes auf der Borsbergstraße. (Symbolfoto)
Der Unfall ereignete sich unweit des Fetscherplatzes auf der Borsbergstraße. (Symbolfoto)  © Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/sergeycherevko

Wie die Polizei mitteilte, kam es am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Borsbergstraße in der Dresdner Altstadt.

Ein 13-Jähriger war demnach mit seinem Fahrrad auf der Borsbergstraße in Richtung der Schandauer Straße gefahren, als er an der Kreuzung Borsbergstraße/Krenkelstraße von einem Auto erfasst wurde.

Der Audi A6 fuhr auf der Krenkelstraße in Richtung Blasewitzer Straße, als er die Borsbergstraße überquerte und dabei den Jungen erfasste.

Der Teenager wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei beziffert den durch den Unfall entstandenen Sachschaden auf knapp 3500 Euro. Währenddessen hat der Verkehrsunfalldienst die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

