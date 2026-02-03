Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Dresden - Am Dienstag gegen 15.15 Uhr kam es in Löbtau ( Dresden ) auf der Tharandter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall .

Nach dem Unglück wurde die Straße weiträumig gesperrt. © Fotomontage/Roland Halkasch

Zwischen der Reisewitzer Straße und der Mohorner Straße erfasste ein Opel-Combo-Fahrer (22) einen Fußgänger (44).

Wie die Dresdner Polizei der TAG24-Redaktion mitteilte, kollidierte das Auto mit dem Mann, als er gerade die Straße überqueren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 22-jährige Autofahrer erlitt keine Verletzungen.

Wegen des Unfalls musste die Buslinie 62 umgeleitet werden. Die Tharandter Straße ist bislang noch gesperrt.