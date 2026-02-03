Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt
Dresden - Am Dienstag gegen 15.15 Uhr kam es in Löbtau (Dresden) auf der Tharandter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.
Zwischen der Reisewitzer Straße und der Mohorner Straße erfasste ein Opel-Combo-Fahrer (22) einen Fußgänger (44).
Wie die Dresdner Polizei der TAG24-Redaktion mitteilte, kollidierte das Auto mit dem Mann, als er gerade die Straße überqueren wollte.
Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der 22-jährige Autofahrer erlitt keine Verletzungen.
Wegen des Unfalls musste die Buslinie 62 umgeleitet werden. Die Tharandter Straße ist bislang noch gesperrt.
Die Dresdner Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch