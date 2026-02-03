 2.346

Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr kam es in Löbtau (Dresden) auf der Tharandter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Am Dienstag gegen 15.15 Uhr kam es in Löbtau (Dresden) auf der Tharandter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach dem Unglück wurde die Straße weiträumig gesperrt.
Nach dem Unglück wurde die Straße weiträumig gesperrt.  © Fotomontage/Roland Halkasch

Zwischen der Reisewitzer Straße und der Mohorner Straße erfasste ein Opel-Combo-Fahrer (22) einen Fußgänger (44).

Wie die Dresdner Polizei der TAG24-Redaktion mitteilte, kollidierte das Auto mit dem Mann, als er gerade die Straße überqueren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heftiger Glättecrash auf Staatsstraße: Stundenlange Vollsperrung, beide Fahrer in Klinik
Dresden Unfall Heftiger Glättecrash auf Staatsstraße: Stundenlange Vollsperrung, beide Fahrer in Klinik

Der 22-jährige Autofahrer erlitt keine Verletzungen.

Wegen des Unfalls musste die Buslinie 62 umgeleitet werden. Die Tharandter Straße ist bislang noch gesperrt.

Der Opel Combo erlitt unter anderem einen Schaden an der Frontscheibe.
Der Opel Combo erlitt unter anderem einen Schaden an der Frontscheibe.  © Fotomontage/Roland Halkasch
Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.  © Fotomontage/Roland Halkasch

Die Dresdner Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: