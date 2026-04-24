Autofahrer öffnet seine Tür und bringt Radler zu Fall

Dresden - Dooring-Unfall und Trunkenheitsfahrt! Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich am Mittwoch gleich zwei Zusammenstöße auf Dresdens Straßen!

Die Polizei erstattete entsprechende Anzeigen gegen einen 2.3-Promille-Fahrer. © 123RF/davidoff205020

Am Mittwochnachmittag parkte gegen 16.30 Uhr ein Škoda Superb am Rande der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau ein.

Vor dem Aussteigen schien der 51-jährige Fahrer nicht noch mal den Autospiegel gecheckt zu haben und öffnete seine Tür.

Dabei stieß er diese gegen einen 36-jährigen Radfahrer, der in Richtung der Tharandter Straße fuhr. Der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.