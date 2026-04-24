Autofahrer öffnet seine Tür und bringt Radler zu Fall
Dresden - Dooring-Unfall und Trunkenheitsfahrt! Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich am Mittwoch gleich zwei Zusammenstöße auf Dresdens Straßen!
Am Mittwochnachmittag parkte gegen 16.30 Uhr ein Škoda Superb am Rande der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau ein.
Vor dem Aussteigen schien der 51-jährige Fahrer nicht noch mal den Autospiegel gecheckt zu haben und öffnete seine Tür.
Dabei stieß er diese gegen einen 36-jährigen Radfahrer, der in Richtung der Tharandter Straße fuhr. Der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.
Mann baut Unfall in Dresden mit mehr als 2 Promille
In Dresden-Omsewitz bog ein 40-jähriger Multicar-Fahrer gegen 19.30 Uhr von der Lise-Meitner-Straße auf die Harry-Dember-Straße ein.
Dabei stieß er mit einem angebrachten Schiebeschild gegen einen BMW iX2. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.
Ein anschließend durchgeführter Test ergab, dass der deutsche Multicar-Fahrer einen Promillewert von 2,3 auf dem Kessel hatte. Doch nicht nur das: Der 40-Jährige hatte nicht mal eine Fahrerlaubnis.
Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Mann.
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