Unfall in der Dresdner Neustadt: Straßenbahn kollidiert mit Fahrradfahrer
Dresden - In der Dresdner Neustadt sind am Mittwoch ein Fahrradfahrer und eine Straßenbahn zusammengestoßen.
Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass sich der Crash gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen kurz vor der Haltestelle Bautzner-/Rothenburger Straße ereignet hat.
Augenzeugen berichteten, dass eine Straßenbahn der Linie 6 nach Wölfnitz mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen und ein Krankenwagen zum Unfallort geeilt ist. Auch die Polizei ist bereits vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.
Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Jedoch konnte bestätigt werden, dass der Fahrradfahrer durch den Zusammenstoß verletzt wurde.
So werden die Straßenbahnlinien 6 und 13 umgeleitet
Wie die DVB auf ihrem X-Kanal informieren, müssen aufgrund des Unfalls an der Bautzner-/Rothenburger Straße die Straßenbahnlinien 6 und 13 eine Umleitung fahren.
So soll die Linie 6 zwischen der Haltestelle Blasewitzer-/Fetscherstraße und dem Bahnhof Neustadt über den Fetscherplatz, Comeniusplatz, Straßburger Platz, Pirnaischer Platz, Postplatz, Carolaplatz und Albertplatz umgeleitet werden.
Die Linie 13 verkehrt in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Lennéplatz und Liststraße über die Haltepunkte Hauptbahnhof Nord, Postplatz, Corneliusplatz, Albertplatz, Bahnhof Neustadt und Großenhainer Platz.
Laut den Verkehrsbetrieben ist die Linie 8 aufgrund von bestehenden Baumaßnahmen nicht von dem Unfall betroffen.
Titelfoto: Roland Halkasch