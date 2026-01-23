3.585
Fahrradfahrer stürzt, doch keiner weiß, wer er ist - Polizei sucht Zeugen
Dresden - Ende November stürzte ein Fahrradfahrer, als ein Auto nah an ihm vorbeifuhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Am 26. November 2025 fuhren zwei Fahrradfahrer zwischen der Winterbergstraße und der Tiergartenstraße in Dresden-Strehlen nebeneinander.
Ein 40-jähriger Mann überholte die beiden mit seinem Smart ForTwo nur knapp, wobei einer stürzte - der Grund ist noch unklar. Ein Zeuge hielt das Fahrzeug an und rief die Polizei.
Den Fahrradfahrer konnte man bisher jedoch nicht ausfindig machen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu dem Unfall oder zu dem Fahrradfahrer machen kann, soll sich umgehend unter Tel. (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa