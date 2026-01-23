Fahrradfahrer stürzt, doch keiner weiß, wer er ist - Polizei sucht Zeugen

Dresden - Ende November stürzte ein Fahrradfahrer, als ein Auto nah an ihm vorbeifuhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall. © Robert Michael/dpa

Am 26. November 2025 fuhren zwei Fahrradfahrer zwischen der Winterbergstraße und der Tiergartenstraße in Dresden-Strehlen nebeneinander.

Ein 40-jähriger Mann überholte die beiden mit seinem Smart ForTwo nur knapp, wobei einer stürzte - der Grund ist noch unklar. Ein Zeuge hielt das Fahrzeug an und rief die Polizei.