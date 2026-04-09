Fiat-Fahrer will wenden und übersieht Yamaha: Motorrad-Fahrer schwer verletzt
Dresden - Dieses Wendemanöver ging nicht gut aus: In Dresden kollidierte ein Fiat mit einem Motorrad. Der Biker trug schwere Verletzungen davon.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der Bautzner Landstraße (B6).
Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Fiat Panda ein Wendemanöver einlegen, wobei er jedoch einen von hinten kommenden Motorroller übersah.
In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 70-jährige Fahrer der Yamaha Cygnus X 125 schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
Der 38-jährige Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, kam aber ebenfalls zur Kontrolle in eine Klinik.
Die Kameraden der Wache Striesen und die Stadtteilfeuerwehr Bühlau sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgetretene
Betriebsstoffe auf.
Die Bautzner Landstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden. Der Betrieb der Straßenbahnlinie 11 war zeitweilig unterbrochen.
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Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.
Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch