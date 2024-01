Frau gerät zwischen Straßenbahnen und wird schwer verletzt! Polizei sucht Zeugen

Dresden - In der Dresdner Südvorstadt ist eine Frau (29) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Die Frau geriet am Dienstagnachmittag zwischen zwei Bahnen und wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die 29-Jährige überquerte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr die Straßenbahngleise am Fritz-Löffler-Platz in Richtung Fritz-Foerster-Platz.

Weil eine Bahn (Fahrer 23) der Linie 8 in Richtung Hellerau angefahren kam, blieb die Frau zwischen den Gleisen stehen.

Als zur gleichen Zeit eine Straßenbahn (Fahrerin 57) der Linie 3 in Richtung Coschütz fuhr, stürzte die Fußgängerin aus bislang ungeklärter Ursache.

Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.